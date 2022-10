ML – Verso Chelsea-Milan, le ultime da Milanello: una buona notizia

Le ultimissime novità raccolte dalla nostra redazione direttamente da Milanello. Solo una notizia positiva a metà per Pioli! Il rossonero si è allenato parzialmente in gruppo…

Archiviata la pazza vittoria di Empoli, i rossoneri di Stefano Pioli si sono ritrovati stamane a Milanello per recuperare energie e prepararsi in vista della trasferta di Champions League contro il Chelsea. Non è per niente semplice la situazione per il mister rossonero, che ieri sera ha perso altri tre giocatori per infortunio.

Alexis Saelemaekers al ginocchio, Davide Calabria e Simon Kjaer ai flessori. Tre che salteranno sicuramente la gara contro i blues. Le loro condizioni verranno valutate attentamente nella giornata di domani, con i consueti esami strumentali. Ma è chiaro che adesso la coperta è davvero corta. Andando agli altri indisponibili: secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, oggi Theo Hernandez ha svolto un lavoro personalizzato.

Anche il terzino sinistro con tutta probabilità salterà la gara dello Stamford Bridge. Per lui c’è forse qualche speranza di rientro nello scontro diretto di Serie A contro la Juventus del vicino 8 ottobre.

Milan, focus su Origi: potrebbe farcela

Divock Origi, contrariamente ai giorni scorsi, ha invece svolto metà dell’allenamento personalizzato e la restante parte in gruppo. Una notizia che può far ben sperare. Domani e dopodomani potranno essere giornate cruciali per il belga. Se riuscirà a svolgere l’intero lavoro con il resto dei compagni potrà essere presente nella gara di andata contro il Chelsea di mercoledì.

Una presenza in più che potrà dare carica ed energie importanti. Sappiamo bene quanto Origi conosca le rivali e il calcio inglese. Insomma, in un periodo così nero, una piccola luce di positività!