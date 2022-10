Annuncio a sorpresa: l’ex Milan si ritira

L’ex Milan ha stupito tutti con l’annuncio inaspettato! Si ritira dal calcio giocato a fine stagione. Si chiude un’era…

Notizia inaspettata e sconvolgente: Gonzalo Higuain si ritira dal calcio giocato. Lo ha annunciato personalmente nel pomeriggio di oggi, durante una conferenza stampa convocata dal giocatore in persona. L’ex Milan, Juventus e Napoli ha dato la notizia tra le lacrime di commozione e la tristezza. Il Pipita appenderà le scarpette al chiodo alla fine di questa stagione, quando sarà terminato il suo contratto con l’Inter Miami (dicembre 2022).

Si concluderà dunque negli Stati Uniti la strepitosa carriera di Gonzalo, che in quest’ultimo periodo aveva aiutato tanto la sua squadra a raggiungere i play off. 12 gol nelle ultime 14 gare. “Oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. È arrivato il giorno per dire addio al calcio“. E’ iniziato così il discorso di Gonzalo Higuian in conferenza stampa.

Dopo le grandi stagioni per River Plate , Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami si chiude così un’era dal nome Higuin el Pipita. Per molti, il ritiro era nell’aria a seguito di alcune sue recenti dichiarazioni, sta di fatto che il suo annuncio è stato una vera sorpresa per tutto il mondo sportivo.