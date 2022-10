Champions League, brutte notizie per il Milan: il Chelsea li recupera entrambi

Ultime novità da Cobham, quartier generale del Chelsea. I due calciatori sembrano poter recuperare in tempo per il Milan.

Il Chelsea è tornato a vincere, un 2-1 sofferto sul Crystal Palace nella giornata di sabato. Primo successo per il neo allenatore Graham Potter.

Ora l’attenzione della squadra inglese è tutta sul match di Champions League contro il Milan, previsto per mercoledì 5 ottobre a Stamford Bridge.

Dopo un avvio balbettante in Europa, il Chelsea vuole provare a riprendersi la vetta del girone E. I rossoneri venderanno cara la pelle, ma da Londra arrivano notizie promettenti per quanto riguarda i Blues.

Potter recupera due titolarissimi: cambia la formazione anti-Milan?

Secondo quanto riportato dai media, il Chelsea in vista del Milan dovrebbe ritrovare fra i disponibili due calciatori titolari. Ovvero due elementi che nelle ultime gare non sono stati convocati per rispettivi problemi.

Potter potrà contare sul lungodegente Ngolo Kanté, leader del centrocampo degli inglesi. Il campione del mondo in carica ha superato la lesione muscolare che gli ha fatto saltare tutto l’avvio di stagione. Non sarà al top dal punto di vista atletico, ma rappresenta un rientro importantissimo.

Oltre a Kanté il Chelsea ritroverà mercoledì anche Marc Cucurella. L’esterno mancino ex Barça ha superato l’infezione alla gola che gli ha fatto saltare il match vinto contro il Crystal Palace e si giocherà un posto da titolare con Chilwell sulla corsia sinistra.

Il Chelsea di Potter che vedremo dopodomani contro il Milan sarà squadra totalmente diversa da quella schierata da Thomas Tuchel. In particolare nel modulo: spazio al 4-4-2 come schieramento di base e addio alla difesa a tre che tanto bene aveva portato nelle scorse stagioni.