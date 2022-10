Ibrahimovic ancora sul set: è nel cast di una serie tv italiana

L’attaccante rossonero e il cinema continuano ad avvicinarsi: Ibra figura nel cast della seconda stagione della serie dell’attore romano

Zlatan Ibrahimovic oggi compie 41 anni e in tanti hanno voluto festeggiarlo anche sui social. L’attaccante svedese sta proseguendo il recupero in attesa di rientrare in campo e aiutare la squadra di Stefano Pioli.

Nel frattempo intanto però Ibra sta cominciando a familiare con un altro mondo lontano da quello del calcio, ovvero il cinema. Ibra infatti è già finito sul set del prossimo film Asterix & Obelix: il Regno di Mezzo, pubblicando anche un video con la sua parte recitata nel quale interpreta un legionario romano. Un’esperienza simpatica che Ibra ha deciso quindi di replicare.

La filmografia di Ibra attore si arricchisce infatti di un’altra opera perché l’attaccante sarà nel cast di Vita da Carlo, la serie Paramount+ Original con protagonista Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, per la quale sono iniziate le riprese della seconda stagione. Nel cast sono presenti tanti nomi noti dello spettacolo fra cui anche Maria De Filippi e Gabriele Muccino, oltre ad attori del calibro di Max Tortora e Claudia Gerini.

Si sa poco e nulla del ruolo del suo ruolo nella serie scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni, ma cresce quindi la curiosità per un nuovo ruolo di Ibrahimovic, che in attesa di tornare al calcio giocato si cimenta volentieri nelle vesti di attore.