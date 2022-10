ML – Milan, un rientro importante: si è allenato in gruppo

Le ultimissime da Milanello raccolte dalla redazione di MilanLive.it. Una buona notizia tra la negatività degli ultimi giorni. Il rossonero è pienamente recuperato!

E’ un periodo nero per il Milan, che è tornato a soffrire dei tanti infortuni. Nelle ultime settimane, e soprattutto negli ultimi giorni, l’infermeria rossonera si è nuovamente riempita. Sono sette adesso gli indisponibili. Gli esami strumentali effettuati tra ieri e oggi a Saelemaekers, Kjaer e Calabria hanno rappresentato una vera stangata per il Milan.

Alexis starà fuori due mesi circa, Davide tre, mentre Simon verrà rivalutato tra dieci giorni. La coperta è adesso molto corta, se consideriamo anche gli infortuni di Ibrahimovic, Florenzi, Theo Hernandez e Maignan. Per fortuna, è tornato a ripopolarsi il reparto d’attacco. Arriva un’importante novità da Milanello.

Milan, Theo personalizzato: l’attaccante in gruppo

Già la scorsa settimana Stefano Pioli ha potuto riaccogliere in gruppo Ante Rebic. Un toccasana per la squadra. Il croato ha finalmente dato un pò di fiato a Giroud, e il suo impatto è stato subito positivo. Lo dimostra la rete del vantaggio in Empoli-Milan. Se in forma, Ante può dare tanto, tantissimo ai suoi compagni. Un concetto che Pioli ha sempre ribadito.

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, oggi c’è stato un altro recupero importante in vista di Chelsea-Milan. Infatti, Divock Origi ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Ancora ieri aveva lavorato per metà a parte, ma oggi è totalmente rientrato. Gli accertamenti e le terapie in Belgio avranno fatto bene all’attaccante, che mercoledì sera potrà andare in panchina allo Stamford Bridge.

Per quanto riguarda Theo Hernandez, è in via di recupero. Oggi, come ieri, il terzino ha svolto un lavoro personalizzato. Si spera possa tornare disponibile per il big match di Serie A contro la Juventus dell’8 ottobre.