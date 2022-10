Chelsea-Milan, asse di mercato: Maldini pensa al doppio colpo

TuttoSport ha proposto un focus dettagliato su Chelsea-Milan. Non solo sfide in Champions League, ma anche affari di mercato che possono concretizzarsi. Maldini ha puntato due blues!

Chelsea e Milan nelle ultime stagioni hanno dialogato tanto, stringendo affari e dimostrandosi club amici. Da Londra a Milano sono arrivati Fikayo Tomori, Tiemoué Bakayoko e Olivier Giroud. Ottime operazioni, eccetto quella per il centrocampista francese, che non verrà di certo riscattato dai rossoneri. Ma per lui la prima volta a Milanello era stata in realtà molto positiva. Peccato che non sia stato in grado di ripetersi!

Gli affari di mercato potrebbero non essere finiti qui, anzi. Pare che l’asse Londra-Milano sia destinato a diventare sempre più caldo. Gli intrecci tra Milan e Chelsea stanno continuando a riempire le pagine dei giornali. Intanto, domani le due squadre si sfideranno da grandi rivali nella gara di Champions League. Appuntamento allo Stamford Bridge alle ore 20.45, per giocarsi una gara d’andata che potrà dire tanto delle sorti del girone.

Poi, il ritorno a Milano San Siro l’11 ottobre. Due sfide caldissime e dal grandissimo fascino europeo che vedranno a confronto due forze destinate a non perdersi di vista. Il Chelsea, infatti, non ha intenzione di mollare Rafael Leao, e pare che a gennaio tornerà all’assalto con una maxi offerta superiore ai 100 milioni di euro. Ovviamente se il rinnovo non sarà ancora arrivato.

E il Milan, dal suo canto, tiene d’occhio due giocatori blues che vorrebbe presto in squadra. Secondo TuttoSport, a gennaio anche Maldini potrebbe tentare l’offensiva.

Milan, l’obiettivo di gennaio rimane lo stesso

Nel suo focus sulla sfida Chelsea-Milan, TuttoSport ha messo grande attenzione sugli intrecci di mercato tra i due club. Il quotidiano torinese ha confermato l’ancora vivo interesse di Paolo Maldini per Hakim Ziyech. Il fuoco non si è spento, e gennaio potrà essere il momento giusto per affondare. TuttoSport non esclude infatti che il Milan nel mercato invernale realizzi quello che era invece stato il sogno estivo di tutti i tifosi.

Il marocchino continua a non giocare anche sotto la guida di Graham Potter, e sarà inevitabile la sua partenza. Con anche l’infortunio longevo di Alexis Saelemaekers, che avrà bisogno di tempo per tornare alla migliore condizione, l’acquisto di Ziyech per la fascia destra sarebbe azzeccato. Ma non solo Hakim! Per l’attacco, conferma la medesima fonte, il Milan non perde d’occhio Armando Broja. Il gigante albanese è ormai un pallino della dirigenza milanista, e viene tenuto in considerazione insieme ad altri giovani attaccanti come Hojlund dell’Atalanta e Kudus dell’Ajax.

Chissà se domani sera uno tra Broja e Ziyech o entrambi toccheranno il campo da gioco per stupire Maldini e Massara seduti in tribuna. Se sì, si spera che non siano troppo pericolosi! Il Milan non vuole perdere la trasferta inglese!