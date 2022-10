Leao, l’annuncio dal Chelsea fa tremare i tifosi: “Pronto per la Premier”

Dall’Inghilterra continuano a puntare l’asso portoghese e anche l’allenatore coglie l’occasione per un commento positivo sull’attaccante

Domani sera il Milan affronterà il Chelsea per la terza giornata della fase a gironi di Champions League e si presenterà a Stamford Bridge da prima del raggruppamento con 4 punti. Il Chelsea invece è ermo ad un punto e vuole vincere ad ogni costo.

Fra questi due club ci sono però diverse partite in ballo e non tutte riguardano il campo. Infatti i rossoneri e i Blues sono spesso stati protagonisti di operazioni di mercato importanti, come quella che ha portato Fikayo Tomori a Milano. C’è poi stato anche il ritorno di Bakayoko, ma adesso è il Chelsea ad aver messo nel mirino un milanista, ovvero Rafael Leao.

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha riportato le parole del neo tecnico degli inglesi Graham Potter sull’asso portoghese: “Sono stato impressionato da lui. Fa la differenza. E’ un top player, gli faccio i complimenti. Ha il talento per la Premier League”. Dichiarazioni importanti da parte di Potter sul rossonero, che nascondono forse il desiderio di allenare il classe ’99.

Domani Leao sarà avversario del Chelsea ma non è un mistero che i Blues bramano di portare il portoghese in Inghilterra. Già in estate è stata messa sul piatto un’offerta faraonica per lui, che il club rossonero ha però prontamente rifiutato. La questione rinnovo con il Milan è però ben lontana dallo sbloccarsi e i londinesi ci sperano. Intanto però domani Leao proverà a far male al Chelsea con la maglia del Diavolo.

