“Ibrahimovic può ritirarsi”, annuncio improvviso in diretta: tifosi spiazzati

A Prime Video, il giornalista Alciato ha dato una indiscrezione clamorosa su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan sta prendendo in considerazione una scelta…

Una notizia che i tifosi del Milan non vorrebbero mai sentire, ma che ha lanciato come concreta possibilità il giornalista Alciato a Prime Video. Nello specifico, nel pre-gara di Chelsea-Milan, Alciato ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle sue condizioni in vista del recupero. Sappiamo tutti che l’attaccante rossonero ha messo nel mirino gennaio 2023 come periodo per il suo ritorno in campo.

Dopo la delicata operazione al ginocchio in estate, lo svedese sta lavorando sodo per tornare più forte di prima. Ibra sta seguendo delle terapie e degli allenamenti di riabilitazione precisi, che necessitano di continuità e tempi lunghi. Ma secondo Alciato non è detto che il bomber del Milan possa farcela a rispettare i tempi e tornare per gennaio. Se così non dovesse essere, lo scenario è dei peggiori.

Infatti, Ibrahimovic starebbe addirittura prendendo in considerazione l’idea di ritirarsi dal calcio giocato. “Zlatan sta lavorando per tornare a gennaio ma attenzione, perché il mese importante sará quello di dicembre: se la guarigione sarà ottimale continuerà per tornare in campo, se le cose non dovessero andare come lui vuole potrebbe anche diventare una possibilità vedere Ibra ritirarsi” ha spiegato il giornalista di Prime Video.

Nessuno vorrebbe mai vedere un’icona del calcio come Zlatan Ibrahimovic ritirarsi, soprattutto i tifosi rossoneri. E’ stato lui uno dei grandi artefici dell’ascesa rossonera delle ultime due stagioni e mezzo. Ma il corpo ha un’età e ad un certo punto non si possono più forzare o comandare le proprie condizioni fisiche. A 41 anni, dio Ibra è ad un bivio!