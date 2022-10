La sincerità di Tonali: “Non abbiamo giocato da Milan”

Le parole del centrocampista rossonero al termine della partita dopo la brutta sconfitta a Stamford Bridge

Si è trattato di una serataccia per il Milan oggi a Stamford Bridge. Il Chelsea ha affondato i rossoneri con un 3-0 che non lascia spazio a nessuna discussione, ma che non deve abbattere la squadra di Stefano Pioli, che ha comunque diversi alibi.

Dopo il vantaggio iniziale di Fofana i padroni di casa hanno dilagato ad inizio ripresa grazie alle reti di Aubameyang e James. A fine gara Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Prime Video. Queste le sue parole: “Vanno analizzati tutti i novanta minuto, non è stata una partita giocata da Milan. Oggi siamo partita con una marcia in meno rispetto a loro e questo si è sentito”.

Una debacle per il Diavolo oggi, come ammesso dallo stesso centrocampista dei rossoneri. Adesso però c’è da mettersi subito alle spalle la delusioni e tornare concentrati per preparare l’importantissima sfida di sabato contro la Juventus di Massimiliano Allegri. C’è infatti da riprendere a marciare in campionato e la settimana prossima anche in Champions League, dove nulla è perduto e bisogna dimostrare che questa sconfitta è solo un incidente di percorso.