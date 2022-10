Milan, novità assoluta: succederà per la prima volta stasera

A sorpresa, contro il Chelsea, nel terzo match della fase a gironi di Champions League, toccherà ad uno dei leader di Stefano Pioli. Tutti pensavano che non sarebbe stato così

Il 2022 di Davide Calabria si è chiuso ad Empoli. Il terzino italiano starà fuori dai campi di gioco 2-3 mesi per via di una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. In questo periodo, la fascia, inevitabilmente, passerà sul braccio di qualcun’altro.

Sabato, per qualche minuto, è stato su quello di Simon Kjaer. Poi, dopo l’infortunio, il danese l’ha ceduta a Sandro Tonali. Tifosi entusiasti nel vedere il calciatore italiano, che incarna alla perfezione lo spirito rossonero, ma stasera non toccherà a lui.

Chelsea-Milan, la scelta che sorprende: Pioli la spiega in conferenza

Fascia al braccio per Ismael Bennacer, uno dei leader silenziosi del Milan campione d’Italia: “Ci sono diversi tipi di leader – ha affermato mister Pioli ieri in conferenza stampa -, Isma è un leader tecnico ed è un leader per l’esempio che da: si allena e partecipa al 100% ogni giorno. Sicuramente è un leader di questa squadra”.

Verosimilmente, quando tornerà (si spera già contro la Juventus), il capitano del Milan sarà Theo Hernandez.