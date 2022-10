Milan, prima tappa del Trophy Tour a Londra: il racconto della serata

L’evento organizzato dal Milan è partito proprio da Londra, sede della gara di questa sera in Champions League contro il Chelsea.

Il Milan è volato a Londra in grande stile. Infatti, oltre alla squadra ed i calciatori a disposizione di Stefano Pioli, c’è anche una delegazione ‘storica’ del club.

I rossoneri preparano il match di questa sera a Stamford Bridge contro il Chelsea, mentre alcuni campioni del passato si stanno occupando di un’iniziativa interessante.

Da Londra parte il Trophy Tour del Milan, ovvero una sorta di iniziativa in favore dei tifosi milanisti sparsi in Europa e nel resto del mondo, che inizialmente seguirà le tappe di Champions League dei rossoneri.

Nesta e Massaro hanno incontrato i tifosi

Il Trophy Tour si sta consumando nella tappa londinese tra ieri ed oggi. Già a partire dalle ore 19 di ieri, circa 2 mila tifosi rossoneri, tra cui il Milan London Club, altri Fan Club rossoneri in Inghilterra e in Europa hanno popolato il BoxPark di Wembley per una serata tutta in tema Milan.

Presenti due ex leggende come Alessandro Nesta e Daniele Massaro, oltre alla coppa originale dello Scudetto 2021-2022. Nel corso della serata, i due ex calciatori hanno incontrato la tifoseria locale e hanno preso parte ad un Q&A con i tifosi presenti.

La tappa londinese del Trophy Tour proseguirà anche oggi: dalle 13:00 alle 15:00 Daniele Massaro sarà presente al Puma Store London Carnaby, nel cuore della capitale inglese, assieme alla Coppa Campioni d’Italia 2021/22 per dare la possibilità ai tanti tifosi di scattare una foto e incontrare l’ex attaccante rossonero.

Con il Tour, il club intende portare il brand Milan in giro per il mondo avvicinandosi alla sua tifoseria internazionale, attraverso una serie di eventi che vogliono celebrare la passione per i colori rossoneri. Il nome della campagna è “From Milan to Many”, che nel corso degli ultimi mesi ha portato il brand Milan in vari punti ed eventi del pianeta.