Sky – Milan, che bella notizia: è recuperato, contro la Juve ci sarà

Il difensore ha recuperato in tempi molto brevi e sarà disponibile già per il big match di campionato della nona giornata

Stasera il Milan sarà impegnato nell’insidiosa trasferta di Champions League a Stamford Bridge con il Chelsea per mantenere la vetta del girone ma dovrà far fronte alle numerose assenza, soprattutto a livello difensivo.

Stefano Pioli è costretto a schierare una formazione praticamente obbligata per adattarsi alle tante defezioni a causa degli infortuni. In difesa infatti non ci saranno Calabria, Kjaer e Theo Hernandez. Almeno per quanto riguarda il terzino francese però l’allenatore emiliano può sorridere, perché il suo rientro è ormai imminente.

Secondo quanto riportato infatti da Peppe Di Stefano, inviato per Sky Sport, l’ex Real Madrid può dirsi recuperato in vista dell’importante match di sabato alle 18 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il difensore aveva lasciato il ritiro della sua nazionale qualche giorno fa per un problema muscolare all’adduttore e di conseguenza è stato indisponibile al rientro per la trasferta contro l’Empoli.

I suoi tempi di recupero si pensavano leggermente più lunghi e invece Theo ha bruciato le tappe e nel big match contro la squadra bianconera non mancherà. Ora Pioli valuta il suo impiego dal primo minuto, che a questo punto diventa molto probabile. Stasera però nel frattempo toccherà ancora a Fode Bllo-Touré occupare l’out mancino.