“Un po’ mi somiglia”: Milan, arriva l’ammissione di Kakà

Ricardo Kakà ha rilasciato dichiarazioni fondamentali sul giocatore del Milan. Dopo i tanti paragoni, si è espresso finalmente il diretto interessato…

Da quando è arrivato in rossonero, ma già quando era caldissima la trattativa di mercato col Club Brugge, Charles De Ketelaere è stato troppe volte paragonato a Ricardo Kakà. Un accostamento importante, e che certamente ha fatto piacere al trequartista belga, ma che forse gli ha messo qualche pressione di troppo. Tantissime le personalità sportive chiamate a rispondere a tale paragone.

Secondo la maggioranza, le somiglianze sono tante. Dalle movenze, alla finezza nei tocchi di palla. E anche per quell’aria di bravo ragazzo tutto casa e chiesa. Ma è certo che attualmente Charles è un giocatore distante anni luce dal brasiliano stella del Milan. Il suo impatto nella squadra di Pioli è stato positivo, la sensazione però è che serva qualcosa in più. Più di qualcosa!

De Ketelaere è ancora un giovanissimo, arrivato in un campionato molto competitivo e diverso. Servirà il tempo giusto, quello servito a rossoneri come Theo Hernandez, Rafael Leao o Sandro Tonali per affermarsi e trovare continuità. Paolo Maldini non ha dubbi sulle potenzialità del belga e sulla valenza dell’investimento fatto per lui. Ma a proposito del paragone con Kakà. Finalmente si è espresso l’ex giocatore in persona sul confronto tra lui e De Ketelaere.

Kakà: “Non è bene fare paragoni”

Intervistato a Bein Sports, Ricardo Kakà ha dato il suo parere sulle presunte somiglianze da calciatore con Charles De Ketelaere. Il brasiliano ha ammesso che sì, qualche aspetto in comune c’è:

“Credo che ha alcune abilità simili alle mie, ma non voglio fare confronti tra i giocatori per alleviare la pressione sul giocatore. Non è mai bene paragonare un giocatore ad un altro. Penso che sia un ottimo giocatore con grandi potenzialità. Mi somiglia? Sì, ammetto che ci sono alcune somiglianze tra lui e me” ha detto Kakà sulla questione.