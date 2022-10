Dest, ma cosa fai? Un gesto inspiegabile, si scatena l’ironia social – VIDEO

Il laterale rossonero ieri sera è apparso in grande confusione a Stamford Bridge: la giocata senza senso che ha scatenato i social

Ieri sera il Milan a Stamford Bridge è stato irriconoscibile e aldilà del risultato. I rossoneri sono andati completamente in confusione sotto gli assalti del Chelsea e hanno commesso errori a ripetizione, decisamente insoliti per la squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno subito tre reti ma il club londinese ha creato molte altre palle gol oltre a quelle realizzate e ha dominato in lungo e in largo i rossoneri in ogni zona del campo. Tra i giocatori più in difficoltà ieri c’era Sergino Dest. Il laterale ex Barcellona è stato schierato titolare al posto dell’infortunato Davide Calabria e non è riuscito a tirare fuori una prestazione positiva, soffrendo davvero troppo.

Inoltre a un certo punto della partita l’americano si è reso protagonista di un bizzarro episodio. I rossoneri avevano recuperato il pallone e Kalulu glielo serve sulla corsa ma a sorpresa Dest lo ferma con la mano pensando che il gioco sia stato interrotto e batte una punizione che nessuno aveva fischiato. Tutti rimangono sorpresi e i giocatori del Chelsea si rivolgono immediatamente verso l’arbitro che ovviamente assegna il fallo a favore dei Blues.

Un errore di concentrazione che riassume molto bene la partita di ieri sera del Milan e le difficoltà evidenziate dalla squadra rossonera anche proprio in termini di attenzione e determinazione per rimanere in partita contro un avversario che ha ingigantito tutte le lacune della squadra di Pioli in un momento di emergenza.