Milan, c’è da stare attenti: “Non è per niente scontato”

Il giornalista non è certo che per i rossoneri possa essere una cosa facile: la sconfitta col Chelsea e gli infortuni cambiano i giudizi

Il Milan e la Juventus ieri sono state protagoniste nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, con due risultati totalmente opposti. Il Diavolo ha rimediato una sonora lezione dal Chelsea mentre i bianconeri si sono presi i primi 3 punti nel raggruppamento battendo il Maccabi Haifa.

Partite e prestazioni completamente diverse per le squadre di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, che quindi arriveranno al big match di sabato a San Siro con un umore totalmente diverso. Milan-Juve è sfida attesissima e il vantaggio in classifica dei rossoneri al momento conta davvero poco, soprattutto considerate le assenze, come quella ad esempio di Mike Maignan.

Sul match e sui suoi possibili sviluppi si è espresso Emanuel Gamba. Il giornalista di Repubblica è intervenuto alla trasmissione di Calciomercato.it in onda su Tv Play, e ha affermato a riguardo: “Di sicuro è il momento di una Juve fortunata, perché affrontare il Milan ora è l’ideale. Quando becchi tre gol come è successo al Milan non sei col morale alto, e la partita che arriva dopo è ancora più importante. In Champions non è scontato neanche che il Milan si qualifichi”.

Gamba non è affatto convinto che sabato la squadra di Stefano Pioli possa avere vita facile contro la Vecchia Signora: “Mi sembra che non abbia giocatori brillanti e quindi forse direi che sabato sarà una partita poco scontata”.