Milan-Juventus, dubbio Milik per i bianconeri: gli ultimi aggiornamenti

Arrivano novità sull’attaccante polacco in vista del big match di sabato a San Siro: le ultime sulle sue condizioni

Il Milan ha l’obbligo di mettersi subito alle spalle il brutto ko subito ieri sera in Inghilterra contro il Chelsea perché sabato a San Siro arriva la Juventus per un attesissimo big match. La sfida è in programma alle ore 18.

In questi giorni le due squadre si preparano all’incontro e sperano di recuperare degli elementi chiave per potersi esprimere al massimo. Se da una parte Stefano Pioli sorride per il rientro di Theo Hernandez, che si riprenderà quindi la fascia mancina del Diavolo, dall’altra Allegri spera di riavere in tempo Arkadiusz Milik.

Secondo quanto riferito dal portale Juventusnews24 il centravanti polacco oggi ha svolto un allenamento personalizzato rispetto al resto dei compagni. Nella sfida di ieri in Champions League con il Maccabi Haifa Milik è rimasto per tutta la partita in panchina, come da piani secondo Max Allegri, che aveva intenzione di farlo riposare e di non rischiarlo se le cose si fossero messe bene, e così è stato.

L’ex Napoli e Marsiglia aveva accusato un affaticamento muscolare ad inizio settimana e rimane in dubbio per il match contro il Milan. Sicuramente domani ci saranno aggiornamenti importanti in merito al possibile impiego dell’attaccante in una sfida che per la Juventus diventa fondamentale per risalire la classifica.