Un altro infortunio: lesione muscolare, salta Milan-Juve!

Brutte notizie in casa Juventus! Il bianconero sarà costretto a saltare la gara contro il Milan di sabato. Pesante infortunio per lui!

Tegole non soltanto per il Milan! Anche la Juventus, in vista del big match di sabato sera contro i rossoneri, ha perso un elemento importante. Si tratta di Mattia De Sciglio, uscito acciaccato ieri sera all’intervallo nel match di Champions League contro il Maccabi Haifa.

Gioie e dolori per i bianconeri, che oltre alla vittoria registrano l’infortunio del terzino. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno dato il loro esito. Niente di buono per De Sciglio, costretto a fermarsi per qualche settimana a causa di una lesione muscolare.

Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi.

Questo il verdetto sull’infortunio di Mattia, costretto dunque a saltare la gara contro il Milan. De Sciglio ci teneva sicuramente a partecipare ad uno dei classici più sentiti d’Italia, soprattuto lui che ha vestito entrambe le maglie.

I rossoneri, invece, dovrebbero aver recuperato il loro miglior terzino. Theo Hernandez, secondo le ultime diffuse da Sky Sport ieri, ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione per il big match di San Siro contro i bianconeri.