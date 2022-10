Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus: scopriamo le scelte di Stefano Pioli e Massimilano Allegri per il match di San Siro

Tutto pronto per il big match della nona giornata di Serie A fra Milan e Juventus. I rossoneri tornano in campo dopo la debacle in Champions League contro il Chelsea e vogliono subito rialzarsi.

Il Diavolo si appresta a giocare un’altra sfida molto complicata contro la Vecchia Signora, che sembra essersi messa alle spalle il momento negativo e ora viene a San Siro per provare a ridurre il gap in classifica. La squadra di Pioli può invece agganciare momentaneamente Napoli e Atalanta in vetta a 20 punti in caso di successo.

Sempre assente Mike Maignan, così come Davide Calabria, mentre a recuperato Theo Hernandez e sarà negli undici che cominceranno la sfida. Pioli punta su Tommaso Pobega per completare la batteria dei trequartisti, lasciando in panchina Krunic. Kalulu spostato a destra con Gabbia al centro.

Allegri senza Di Maria che deve scontare la seconda giornata di squalifica, ma può contare su Milik in attacco, che ha smaltito il problema muscolare avvertito a inizio settimana. Locatelli e Rabiot in mediana con Cuadrado e Kostic sulle fasce. Bonucci in coppia con Bremer dietro.

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All: Allegri.