Theo Hernandez, “nuovo ruolo” in Milan-Juve: “Ha giocato proprio lì”

Il tecnico dei rossoneri ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi in conferenza stampa dopo il match e ha elogiato la prestazione del francese

Il Milan oggi ha ottenuto una vittoria da grande squadra contro la Juventus di Massimiliano Allegri, imponendosi per 2-0 e cancellando dunque gli incubi della difficile trasferta in Inghilterra con il Chelsea.

I rossoneri hanno saputo contenere le sfuriate iniziali dei bianconeri e hanno colpito nei momenti giusti della partita, a fine primo tempo con la zampata di Tomori e a inizio ripresa con la percussione di Brahim Diaz. A fine gara comunque mister Stefano Pioli ha voluto sottolineare la capacità della squadra di essere unità e di sacrificarsi da parte di tutti gli elementi.

In conferenza stampa il tecnico emiliano ha posto l’attenzione in particolare sulla prestazione di Theo Hernandez e sul suo lavoro difensivo: “Theo oggi ha giocato da mediano, a volte copriva gli spazi di Bennacer. Questo gruppo si autostimola da solo. Testa alle prossime gare”. Il difensore tra l’altro rientrava oggi dall’infortunio ed è apparso in ottima forma. Un altro segnale positivo in questa bella serata per il Diavolo.