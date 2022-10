Primavera, brutto k.o. per il Milan: l’Empoli vince al Vismara

Brutta sconfitta per la Primavera del Milan. I giovani rossoneri sono stati sconfitti questa mattina nel match di campionato.

Passo falso interno per la Primavera del Milan. La squadra allenata da Ignazio Abate, dopo il bel pareggio in Youth League sul campo del Chelsea, si ferma mestamente.

I giovani rossoneri sono stati sconfitti dall’Empoli allo stadio Vismara. Un pesante k.o. interno per 1-0, deciso dalla rete nel secondo tempo di Barsi.

Non è bastata la buona prestazione di Marko Lazetic. Il giovane centravanti serbo, arrivato al Milan a gennaio scorso, ha provato in tutti i modi a sbloccare o raddrizzare la gara, ma senza fortuna.

Imprecisi e sfortunati gli attaccanti del Milan, fermati dal fenomenale portiere empolese Fantoni. Il punteggio dunque è rimasto fisso sullo 0-1 per i toscani fino al fischio finale.

La Primavera rossonera resta ferma a 9 punti in classifica dopo 7 partite giocate. 3 vittorie e ben 4 sconfitte stagionali per i ragazzi di Abate, che restano nell’anonimato. Prossima settimana doppio appuntamento: martedì al Vismara contro il Chelsea e sabato prossimo contro i pari età dell’Udinese in trasferta.