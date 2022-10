“Brahim fa impazzire San Siro!”: la Lega esulta il 10 del Milan | VIDEO

E’ stato il protagonista a sorpresa di Milan-Juventus. Un eurogol che ha chiuso i conti. Rivediamo le immagini della rete di Brahim Diaz

I tifosi del Milan non si stancheranno di rivedere le immagini del successo contro la Juventus. La squadra di Stefano Pioli, dopo il ko contro il Chelsea, che aveva fatto scattare l’allarme, ha rialzato la testa battendo nettamente i bianconeri.

Un 2 a 0, che sta stretto ai rossoneri, che avrebbero meritato un risultato decisamente più netto. Ha avuto ragione il miste a puntare su Gabbia, che ha sfornato una prestazione attenta, contro Vlahovic e Milik. Ha avuto ragione a puntare soprattutto su Brahim Diaz.

Milan, riviviamo il gol di Brahim Diaz

Pioli ha rilanciato lo spagnolo, schierandolo sulla destra. Il classe 1999 ha realizzato un gol da vero numero dieci, con cui ha chiuso il match. Brahim Diaz ha mostrato tutte le sue qualità: è stato bravo nell’intercettare il pallone. Poi ha saltato agevolmente Bonucci e con la sua velocità è risultato imprendibile per i difensori della Juventus. Davanti la porta non ha sbagliato, piegando le mani all’estremo difensore bianconero.

Un gol che come scrive la Lega Serie A, sul proprio profilo Twitter, ha fatto impazzire San Siro. Brahim Diaz viene così celebrato dal canale ufficiale della Lega per una rete, che i tifosi del Milan ricorderanno per tanto tempo.