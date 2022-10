Le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea: andiamo a scoprire le scelte di Stefano Pioli e di Graham Potter per il match di San Siro

Tutto pronto per la sfida fra rossoneri e i Blues per questa quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La settimana scorsa a Stamford Brige la squadra di Pioli non ha retto l’urto degli inglesi, ma stasera è un’altra partita e le motivazioni del Diavolo sono davvero altissime.

Sia il Milan che il Chelsea si trovano a quota 4 punti, dietro al Salisburgo che guida la classifica del raggruppamento a 5. Gli austriaci puntano ad allungare provando a vincere in casa della Dinamo Zagabria e per questo il match di San Siro oggi è fondamentale per il discorso qualificazione. Pioli cambia solo un elemento rispetto alla sfida di sabato scorso contro la Juventus, inserendo Krunic al posto di Pobega.

Nel Chelsea c’è Jorginho dal primo minuto, così come l’ex di turno Thiago Silva a guidare la difesa, con ai suoi lati Chalobah e Koulibaly A guidare l’attacco un altro ex come Aubameyang, supportato dalla qualità tutta inglese di Mason Mount e Sterling.

Milan-Chelsea, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli

Chelsea (3-4-2-1): Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All: Potter.