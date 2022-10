Primavera, il Milan affonda il Chelsea in Youth League: risultato e tabellino

I ragazzi di Ignazio Abate vincono nel finale e rimangono al primo posto nel girone ancora imbattuti: il tabellino della sfida

In attesa della sfida di stasera della squadra di Pioli in Champions League, Milan e Chelsea si sono affrontate anche in Youth League con le rispettive primavere e i rossoneri hanno avuto la meglio sui Blues.

Dopo un primo tempo dai ritmi bassi il Diavolo è venuto fuori alla grande nella ripresa. Poco dopo l’ora di gioco è arrivato il vantaggio firmato da Alesi, ma a sei minuti dalla fine il Chelsea pareggia con il rigore di Webster. I rossoneri però non demordono e trovano il nuovo vantaggio con Longi, appena entrato in campo, per poi chiudere la sfida nuovamente con Alesi per il 3-1 finale.

Con questo successo la squadra di Abate mantiene la vetta nel girone a quota 8 punti, ancora imbattuta dopo ben quattro partite. La Primavera continua a dimostrare quindi dei netti progressi rispetto alla passata stagione, nella quale invece le cose non erano andate bene.

Milan-Chelsea 3-1: il tabellino del match

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Simic, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Lazetic, El Hilali. All: Abate

Chelsea (4-3-3): Curd; Gilchrist, Humpreys, Akomeah, Hughes; Dyer, Webster, Hall; Mendel-Idowu, Castledine, Tauriainen. All: Brand

Marcatori: 63′ Alesi (M), 84′ Webster rig. (C), 87′ Longhi (M), 90 Alesi (M)