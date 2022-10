Milan-Chelsea al Maradona: i tifosi del Napoli esultano – VIDEO

Emblematico il video dell’esultanza da parte dei sostenitori della squadra partenopea mentre vengono trasmessi gli highlights del match

La sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Chelsea ha lasciato tanta amarezza in casa Milan, anche per via delle decisioni arbitrali. I rossoneri si trovano ora in una situazione complicata nel girone e devono vincere le prossime due partite.

Stasera invece tocca al Napoli scendere in campo nella massima competizione europea . Gli azzurri ospitano l’Ajax al Maradona per la quarta giornata della fase a gironi e il match è già cominciato perché in programma alle 18.45. Prima della sfida però al Maradona sono state fatte vedere sul maxischermo le immagini di Milan-Chelsea e i tifosi del Napoli hanno esultato ai gol subiti dai rossoneri.

Nello specifico c’è stato un “Olé” nel momento in cui veniva mostrato il gol dello 0-2 degli inglesi con Aubameyang. Una situazione che fa capire come i tifosi della squadra partenopea non abbiano certo tifato ieri per i propri connazionali, e di come la rivalità per lo scudetto sia più viva che mai.

Napoli e Milan sono infatti le squadre più accreditate al momento per giocarsi il titolo e le due tifoserie cominciano a vivere questa sfida a distanza in maniera forte, come dimostra il video dell’esultanza dei sostenitori della squadra di Spalletti.