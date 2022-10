Calciomercato Milan, Mbappé-Leao: un intreccio infuocato

Secondo Gazzetta.it, il Chelsea ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per il mercato. La notizia può far sorridere il Milan e i suoi tifosi, anche se…

La questione rinnovo per Rafael Leao sta entrando nella sua fase più calda. Paolo Maldini ha dichiarato che il club vuole ottenere il prolungamento di contratto del portoghese prima dei Mondiali. E come riferito oggi da La Gazzetta dello Sport, il Direttore Tecnico del Milan incontrerà la prossima settimana l’avvocato francese di Leao per provare a stringere sull’accordo.

Chiara l’offerta del Diavolo al giocatore per trattenerlo in rossonero. 5 milioni a stagione e 10 milioni di euro per risarcire lo Sporting Lisbona della causa legale vinta. Una proposta più che onesta, e che si spera possa convincere Leao e il suo entourage. Dal rinnovo della stella milanista passa tanto del futuro del club.

Il portoghese è il giocatore più prezioso della rosa di Stefano Pioli, sotto tutti i punti di vista. Economicamente e tecnicamente, Rafael non ha eguali. Maldini, Massara e Pioli lo sanno bene, e soprattutto in una stagione così importante per il Milan non ci si può permettere di perdere il giocatore. Anche perché, senza rinnovo, è difficilissimo pensare ad una sua permanenza.

Soprattutto con l’attenzione che i club più grandi d’Europa hanno riservato a Leao. Tra tutti il Chelsea, che in estate ha messo sul piatto del Milan più di 75 milioni di euro. I blues continuano ad essere una minaccia. I media parlano di un ulteriore tentativo che farà il Chelsea a gennaio per Leao, anche se l’ultimo aggiornamento può far tirare un sospiro di sollievo all’ambiente milanista.

Il Chelsea cambia obiettivo: tutto sul top player

Difatti, come riportato da Gazzetta.it, il Chelsea sta pensando di virare forte su un giocatore offensivo che in questo periodo è in totale rottura col suo club. Si tratta di Kylian Mbappè, ormai convintissimo di lasciare quanto prima il Paris Saint Germain. I motivi dei dissidi sono plurimi, e il fenomeno francese sembra aver preso la decisione definitiva.

In estate aveva rifiutato il Real Madrid, suo sogno sin da bambino. Adesso però vorrebbe poter tornare indietro nella scelta. Il Chelsea, che vorrebbe affidare il suo prossimo mercato ad uno come Campos, potrebbe diventare il nemico numero uno del Paris Saint Germain. Chiaramente, puntare su Mbappè significherebbe mollare la pista che porta a Rafael Leao. I due sono considerati dei giocatori molto simili, e non è un caso che i parigini stiano pensando proprio al portoghese per sostituire Kylian.

Insomma, ciò potrebbe significare una minaccia in meno per il Milan ma contemporaneamente una grossa in più. Sul top player francese resiste comunque l’interesse anche di Liverpool e Real Madrid. La sensazione è che si scatenerà una spietata sfida di mercato per Mbappè. Ad ogni modo, dopo essersi aggiudicati Nkunku dal Lipsia, i blues sono a caccia di un altro strepitoso colpo di mercato, che però non porta più il nome di Rafael Leao. Adesso attenzione al PSG!