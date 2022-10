Tifosi del Milan al settimo cielo: è pronto, va subito in campo

Ottima notizia per i tifosi del Milan che arriva dalla squadra rossonera. Un idolo della curva sta per tornare a farli impazzire.

In questa frenetica fase della stagione, il Milan è risultata una delle squadre più falcidiate per infortuni muscolari dell’intera Serie A, con almeno una decina di stop degni di nota.

Rosa dimezzata e partite di lusso affrontate, seppure sempre con grande spirito, senza diversi titolari. Ma uno di loro sembra finalmente pronto a tornare.

Mike Maignan ha bruciato le tappe. Secondo la Gazzetta dello Sport il portiere titolare del Milan sarebbe ad un passo dal rientro definitivo. Il suo infortunio appare già alle spalle, in tempi record.

Maignan spinge per giocare contro il Verona: la decisione di Pioli

Maignan si era fermato il 23 settembre scorso durante Francia-Austria, gara di Nations League. Lesione al polpaccio che sembrava doverlo tener fuori almeno per un mese intero. Invece il numero uno rossonero pare già pronto.

Infortunio già superato e voglia di tornare immediatamente in campo. Fosse per lui, Maignan sarebbe già titolare tra i pali domenica sera in vista di Hellas Verona-Milan. Ma la decisione spetta a mister Pioli ed allo staff medico, che evidentemente non vuole rischiare ricadute.

A Verona potrebbe essere convocato, per riappropriarsi dell’atmosfera del campo. Ma Maignan più presumibilmente dovrebbe tornare dal 1′ minuto in Milan-Monza, gara del 22 ottobre, ad un mese esatto dal suo infortunio. Per poi essere riammesso in lista Champions (al posto del pur bravo Tatarusanu) contro la Dinamo Zagabria pochi giorni dopo.

Magic Mike è una sorta di fulmine per quanto riguarda il recupero dagli infortuni. Lo scorso anno, dopo l’intervento al polso, sembrava dovesse tornare a disposizione solo col nuovo anno. Invece bruciò le tappe, tornando solo dopo 40 giorni da una delicata operazione.