Il prezzo cala: Milan, sfida alla Juventus per il fantasista

Dalla Spagna confermano che il Milan è interessato a un calciatore dell’Atletico Madrid: il suo nome non è una novità assoluta.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono abbastanza soddisfatti della squadra a disposizione di Stefano Pioli, però valutano anche nuovi colpi per il futuro. Ci sono alcuni ruoli nei quali non sono esclusi degli interventi.

Scontato l’arrivo di un nuovo esterno destro offensivo entro il mercato estivo del 2023. Al mister farebbe comodo un giocatore più decisivo in quella posizione. Alexis Saelemaekers (ora infortunato) e Junior Messias hanno la fiducia del Milan, però la sensazione è qualcosa cambierà l’anno prossimo.

Probabilmente vedremo arrivare a Milanello anche un nuovo attaccante, visto che Zlatan Ibrahimovic ha 41 anni e potrebbe ritirarsi. Lo svedese ci tiene a tornare in campo nel gennaio 2023 e a dare un aiuto ai compagni, ma potrebbero essere i suoi ultimi mesi in maglia rossonera.

Calciomercato Milan, nuovo trequartista per Pioli?

Da capire anche cosa succederà nel ruolo di trequartista. Non ci sono dubbi sul fatto che Charles De Ketelaere resterà, visto l’investimento da 32 milioni di euro più 3 di bonus fatto nell’ultimo calciomercato estivo. Diverso è il discorso Brahim Diaz, arrivato in prestito dal Real Madrid e che potrebbe rientrare in Spagna. C’è poi Yacine Adli, che non sta trovando spazio con Pioli e pertanto è normale metterne in discussione la permanenza in rossonero.

Se Diaz e Adli dovessero lasciare Milanello, allora arriverà un altro fantasista. In Spagna i colleghi di Marca.com rivelano che il Milan starebbe seguendo con interesse la situazione di Rodrigo de Paul, così come la Juventus.

Il centrocampista offensivo argentino non sta brillando nell’Atletico Madrid, dove il suo rendimento e alcuni suoi comportamenti non sono stati graditi. Diego Simeone, che lo aveva voluto fortemente nell’estate 2021, non si opporrebbe a una cessione. I Colchoneros sono disposti ad ascoltare offerte già nella finestra di calciomercato di gennaio e sperano nel Mondiale per veder aumentare il suo valore.

L’Atletico Madrid aveva investito circa 35 milioni di euro per comprarlo dall’Udinese, però ha deluso le aspettative. Adesso il suo prezzo è calato e alcune società stanno valutando il suo acquisto. De Paul piaceva molto al Milan quando giocava a Udine, ma non c’era la disponibilità economica per investire sul suo cartellino. Vedremo se Maldini e Massara faranno qualche mossa nel 2023, sicuramente ciò non succederà a gennaio.