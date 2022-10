Theo Hernandez: “Per fare felici i tifosi io faccio tutto”

I tifosi hanno incontrato quest’oggi il terzino del Milan Theo Hernandez al San Siro Store: il campione francese, qualche settimana fa aveva presentato la sua nuova collezione.

Il Milan ha presentato qualche settimana fa la nuova collezione TH19 X ACM, capsule collection: il nuovo brand è stato sviluppato in collaborazione con il calciatore francese, Theo Hernandez. Il terzino ha fatto innamorare i tifosi a suon di gol eccezionali e di cavalcate sulla fascia. Da qui l’analogia con il treno in corsa.

Theo Hernandez, la collezione

La collezione streetwear firmata Theo Hernandez si basa proprio sull’analogia tra il treno in corsa e i coast to coast del terzino francese. Nella collezione, compare in versione Super Hero, circondato da rotaie, ingranaggi e vapore. La collezione TH19 X ACM è disponibile online. Inizialmente era presente in esclusiva presso il nuovo pop-up store ufficiale del Club, inaugurato proprio all’interno della stazione ferroviaria di Milano Centrale. Ieri Theo Hernandez ha incotrato i tifosi per firmare i prodotti della sua collezione.

Theo Hernandez: l’incontro con i tifosi

L’incontro tra Theo Hernandez e i tifosi rossoneri è avventuo al San Siro Store, dove il terzino francese si è fermato ad autografare i prodotti della sua nuova collezione.

Don’t stay behind the yellow line! @TheoHernandez meets the fans with his Capsule Collection Pazzi di Theo. I tifosi incontrano il loro idolo al San Siro Store #SempreMilan pic.twitter.com/LsQafx74Ju — AC Milan (@acmilan) October 15, 2022

Le parole di Theo sono inequivocabili: “Il Milan ha parlato con me per fare una nuova collezione. Ho pensato subito che sarebbe stato bello e infatti sta andando bene e quindi sono molto felice”.

Al San Siro Store si sono presentati tifosi di qualsiasi età e genere, e il numero 19 rossonero ha sottolineato proprio l’importanza del loro sostegno impagabile: “L’importante sono i tifosi per noi. Quando ci sostengono è una cosa incredibile, e anche quando perdiamo la partita sono sempre con noi”. Infine ha sottolineato che “per fare felici i tifosi io faccio tutto“. Come d’altronde ha sempre dimostrato di fare.