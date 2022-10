Hellas Verona-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa sulla trequarti

Il club AC Milan ha appena diramato la formazione ufficiale che scenderà in campo contro l’Hellas Verona alle 20.45. Pioli stupisce!

Tutto pronto allo Stadio Bentegodi per Hellas Verona-Milan, gara valida per la decima giornata di Serie A. I rossoneri per rimanere ancorati alla testa della classifica, i gialloblu per dare un segnale forte dopo il cambio in panchina: entrambe le formazioni vogliono i tre punti, in un match che sarà sicuramente avvincente.

Stefano Pioli e Salvatore Bocchetti hanno fatto le loro scelte ufficiali. Le formazioni che partiranno dal 1′ minuto sono state appena diramate. Cambi importanti per il Milan, che ha avuto l’esigenza di far rifiatare qualcuno dei suoi costretto agli straordinari dati i diversi infortuni.

Con Charles De Ketelaere indisponibile Pioli reinventa la trequarti. Di seguito le scelte ufficiali dei due mister:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Adli, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore: Bocchetti