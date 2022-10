Napoli-Bologna, Barrow non basta: azzurri sempre in vetta

Succede di tutto allo Stadio Maradona tra Napoli e Bologna: alla fine, ad avere la meglio sono i padroni di casa. La squadra di Spalletti consolida il primato…

Bella partita Napoli-Bologna. Inaspettatamente gli uomini di Thiago Motta sono riusciti a mettere in difficoltà quelli di Spalletti, ma alla lunga è venuto il solito gran bel Napoli! I rossoblu erano partiti bene trovando addirittura il vantaggio con Zirkzee, preferito quest’oggi ad Arnautovic. Ma soltanto due minuti dopo ci ha pensato Juan Jesus a firmare il pareggio su azione da calcio d’angolo.

Il secondo tempo è stato ricco di emozioni e colpi di scena. Al vantaggio del 2-1 trovato da Lozano, Musa Barrow ha conquistato un fantastico pareggio con un bolide dalla distanza. Ma la superiorità azzurra è stata evidente e il solito Victor Osimhen ha regalato la vittoria ai suoi compagni grazie all’assist di Kvaratskhelia.

Il Napoli conquista tre punti fondamentali in una partita non proprio semplice, e consolida così il primato in classifica da capolista assoluta. Sono adesso 26 i punti in saccoccia. Il Milan è obbligato alla vittoria stasera al Bentegodi per non perdere di vista la squadra di Luciano Spalletti. Una trasferta non semplice, e in cui i rossoneri devono ritrovare sicurezze dopo l’amara disfatta contro il Chelsea in Champions.

Di seguito la classifica aggiornata dopo la vittoria del Napoli: