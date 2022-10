Verona-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match stasera

Verona e Milan si affrontano nel posticipo domenicale della 10.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni per vedere in diretta tv e in streaming il match in programma oggi alle 20.45

Verona e Milan si affrontano al Bentegodi nel match che chiude il programma domenicale della 10.a giornata di Serie A.

Cinque mesi dopo, i rossoneri tornano nello stadio dove, lo scorso maggio, conquistarono una vittoria fondamentale nella volata Scudetto con l’Inter. Un 1-3 firmato dalla doppietta di Tonali e dal gol di Florenzi che ha sfatato, ancora una volta, il mito nefasto della Fatal Verona.

E’ un altro Verona quello che il Milan si troverà di fronte oggi in un Bentegodi da tutto esaurito. Se quello di Tudor aveva già, di fatto, chiuso un campionato davvero positivo, quello odierno si ritrova invischiato in zona retrocessione. Una crisi quella degli scaligeri, certificata dal cambio di allenatore avvenuto in settimana con l’ex difensore rossonero, Bocchetti, subentrato all’esonerato Cioffi.

Il Milan arriva al match odierno reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Empoli e Juventus. Pioli dovrebbe schierare lo stesso undici titolare del match con il Chelsea. Ancora assenti Saelemaekers, Florenzi, Calabria, Maignan, Kjaer e De Ketelaere, quest’ultimi tre, comunque, attesi in campo sabato prossimo con il Monza.

Verona-Milan, dove vedere il match oggi

Verona-Milan di domenica 16 ottobre alle 20.45 è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile, in diretta streaming, tramite l’applicazione dell’emittente disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q, Apple Tv, Tim Vision e console di gioco. Dazn è ricevibile anche tramite pc sul sito omonimo.

Per gli abbonati a Dazn e Sky che hanno sottoscritto la relativa opzione aggiuntiva a 5€ al mese, Verona-Milan sarà visibile anche in diretta sul canale Zona Dazn presente alla posizione 214 del decoder. Sempre su Sky, highlights subito disponibili al termine della partita su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

In telecronaca per Verona-Milan ci saranno, su Dazn, Pierluigi Pardo e Marco Parolo. Al termine highlights e commenti nello studio condotto da Marco Cattaneo.

Anche il prossimo match di campionato del Milan, sabato prossimo contro il Monza a San Siro alle 18, sarà un’esclusiva assoluta di Dazn. I rossoneri torneranno su Sky in occasione del match di Champions League con la Dinamo Zagabria di martedì 25 ottobre.