Leao, svolta improvvisa: succederà domani, i dettagli

Domani il padre di Rafael Leao sarà a Casa Milan per discutere della situazione di suo figlio. Il topic centrale sarà sicuramente il rinnovo del contratto dell’astro portoghese.

Paolo Maldini ha rassicurato tutti i tifosi rossoneri parlando del rinnovo di contratto di Leao: attualmente è in scadenza al 30 giugno 2024, ma la dirigenza rossonera vorrebbe rinnovarlo prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. Con mezza Europa che vorrebbe vedere Leao alla propria corte, tra cui PSG e Chelsea, il Milan deve correre ai ripari: atteso il padre del portoghese domani a casa Milan. Si presume che l’argomento centrale dell’incontro sia proprio il rinnovo dell’attaccante classe ’99 con il Diavolo.

Svolta rinnovo Leao: atteso il padre a Casa Milan

Frederic Massara, presente al Gran Galà del Calcio, questa sera ha parlato ai microfoni di Sky della situazione riguardante Rafael Leao. Il dirigente rossonero ha ammesso di essere fiducioso per un eventuale proseguo del rapporto tra il club di via Aldo Rossi e il portoghese: “C’è qui il padre questa sera, quindi avremo il modo di parlarne già a cena”.

Come ha riportato Gianluca di Marzio sul proprio sito, i contatti tra l’entourage del numero 17 rossonero e la società sono ripresi proprio in questi giorni per per provare ad arrivare a una intesa sulle cifre del nuovo ingaggio. Il padre dell’attaccante portoghese che, come annunciato da Massara i microfoni di Sky, era presente questa sera al Gran Galà del Calcio, è atteso domani a Casa Milan per discutere di alcuni dettagli legati al proprio figlio. Che il fatidico giorno sia arrivato? Vedremo se domani ci saranno importanti novità a riguardo.