Torna Donnarumma: l’annuncio che non ti aspetti

Gianluigi Donnarumma può tornare in Serie A. L’agente, Rafaela Pimenta, non chiude a questa ipotesi: le sue dichiarazioni non lasciano dubbi

Dopo l’addio al Milan e la conquista dell’Europeo, Gianluigi Donnarumma ha vissuto un periodo davvero complicato. Ha faticato terribilmente ad imporsi al Psg e spesso ha lasciato il posto a Navas.

Con l’arrivo di Galtier tutto appare cambiato. Il tecnico ha preso una decisione netta, facendo giocare l’italiano titolare. L’ex rossonero è stato così sempre schierato dal primo minuto. Nella parentesi con la Nazionale ha fatto bene. Ora è pronto a convincere totalmente anche sotto la Torre Eiffel.

Per Donnarumma, però, il futuro non sarà per forza a Parigi per sempre. Il giocatore, che si è sempre detto super tifoso del Milan, potrebbe far ritorno in Italia. Un’ipotesi questa che il suo agente, Rafaela Pimenta, non ha escluso del tutto: “Tornerà in Italia? Io so che a Parigi le cose vanno bene e Gigio si trova magnificamente. Ma il futuro non lo conosce nessuno“. Il modus operandi, di chi comanda all’agenzia, dopo la scomparsa di Mino Raiola, non sembra, dunque, essere cambiato.

Serie A, il futuro di Donnarumma appare segnato

Il Milan di certo non sta pensando a Gianluigi Donnarumma. Mike Maignan si sta confermando il miglior portiere della Serie A e i tifosi non hanno di certo nostalgia dell’estremo difensore classe 1999.

Ma in Italia, come è noto, c’è chi è pronto ad accoglierlo a braccia aperta, chi sogna di averlo tra i pali. Nell’estate dell’addio al Milan, tutto sembrava pronto per il suo trasferimento alla Juventus. I bianconeri, però, non sono riusciti a creargli spazio, cedendo Szczesny e l’acquisto di Donnarumma potrebbe, dunque, essere stato solamente rimandato. D’altronde i rapporti tra Pimenta e i bianconeri, come dimostra l’affare Pogba, sono più che ottimi.