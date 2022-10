Squalifica confermata: è ufficiale, salta Milan-Monza

Ufficializzata la squalifica di un giocatore che salterà Milan-Monza e non solo: c’è il comunicato del Giudice Sportivo.

Superato non senza difficoltà l’Hellas Verona, il Milan si sta preparando per affrontare il Monza a San Siro. Si tratta di una partita speciale, dato che il club brianzolo è di proprietà di Silvio Berlusconi e ha Adriano Galliani come amministratore delegato. Due figure che sono nella storia rossonera per i motivi che tutti conoscono.

La squadra di Stefano Pioli è indubbiamente favorita per la vittoria, però non può sottovalutare i ragazzi di Raffaele Palladino. Il mister rossonero, comunque, potrebbe recuperare qualche giocatore importante in vista di questo match. Possibile il rientro di Mike Maignan, ma anche quelli di Simon Kjaer e Charles De Ketelaere. Bisogna attendere i prossimi allenamenti per capire le loro condizioni fisiche.

C’è curiosità di vedere che tipo di scelte farà Pioli a livello di formazione, considerando che poi martedì c’è una decisiva partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria in Croazia. Non è escluso un po’ di turnover per conservare alcuni titolari per la sfida europea.

Giudice Sportivo: le ultime su Theo Hernandez e Rovella

Chi sarà sicuramente in campo dal primo minuto a Zagabria è Theo Hernandez, che in campionato invece deve stare attento a non prendere un altro cartellino giallo. Oggi il Giudice Sportivo ha ufficializzato che l’ex terzino del Real Madrid è entrato in diffida in seguito all’ammonizione rimediata nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona.

Vedremo se Theo Hernandez in Milan-Monza giocherà titolare o verrà risparmiato. Chi sicuramente sarà assente è Nicolò Rovella, squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per aver colpito a gioco fermo con una manata un calciatore dell’Empoli. Trattandosi di un titolare del centrocampo brianzolo, per Palladino rappresenta un’assenza di peso.