Ultim’ora Milan – Maignan, nuovo infortunio al polpaccio: esami in corso

Notizia dell’ultim’ora che non farà felici i tifosi del Milan: il portiere, che stava per rientrare, è costretto ora a un nuovo stop

Quando la situazione dal punto di vista dell’infermeria sembrava migliorare per il Milan, ecco che arriva un’altra brutta notizia per i rossoneri, proprio in questi istanti.

La sfortuna è tornata subito a bussare in casa Milan e c’è un nuovo problema per Stefano Pioli. Si tratta ancora di Mike Maignan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere ha evidenziato un nuovo problema al polpaccio, che sembra proprio non dargli tregua. Il classe. Il francese è costretto quindi a fermarsi ancora e dovrebbe allungare la sua assenza. L’ex Lille stava lavorando ancora a parte per recuperare dal problema precedente ed era ormai vicinissimo al rientro.

Il classe 95′ era indisponibile dalla pausa nazionali e al suo posto continuerà quindi ad esserci Ciprian Tatarusanu. Un’altra tegola non da poco per i rossoneri, che speravano di poter riabbracciare uno degli elementi chiave per questi ultimi importanti impegni prima del Mondiale. Ora il suo rientro prima della coppa del Mondo non è affatto certo. Sono intanto in corso degli esami strumentali per capire l’entità del nuovo infortunio.