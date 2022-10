Maignan, tutte le partite saltate con il Milan: c’è un trend da proseguire

Un nuovo infortunio al polpaccio precluderà il ritorno in campo di Mike Maignan. Un anno dopo, il portiere rossonero si ritrova nella stessa situazione del 2021. Stavolta però è andata peggio

Ci risiamo, purtroppo. Un anno dopo, il Milan si ritrova in autunno senza il suo portiere titolare. Sembrava prossimo al rientro in campo contro il Monza, Mike Maignan e invece un nuovo infortunio al polpaccio, lo costringerà a un ulteriore stop che ne mette a rischio la partecipazione anche al Mondiale con la Francia.

Una ricaduta pesante quella di Mike che, oltre alle sfide di campionato pre Mondiali, salterà anche i due match decisivi in Champions League contro Dinamo Zagabria e Salisburgo tra fine ottobre e inizio novembre. Pochissime le chance di un suo reinserimento nella lista Champions al posto di Tatarusanu che gli era subentrato grazie alla possibilità consentita dal regolamento relativa alla sostituzione di un calciatore infortunato con un mese almeno di prognosi.

Grande protagonista nella vittoria dello Scudetto, Maignan passerà alla storia del Milan anche per le tante partite saltate. Sommando quelle dello scorso anno con le altre già in cui è stato assente e le prossime che verranno, il numero è infatti davvero alto ovvero ben 21, un dato decisamente singolare per un portiere e più consono a quello di un giocatore di movimento.

Maignan, tutte le partite saltate con il Milan

Nel 2021, in seguito all’operazione chirurgica al polso, Maignan ha saltato 9 partite tra Serie A e Champions League. Eccole di seguito con i risultati

Milan-Verona 3-2

Bologna-Milan 2-4

Milan-Torino 1-0

Roma-Milan 1-2

Inter-Milan 1-1

Fiorentina-Milan 3-4

Porto-Milan 1-0

Milan-Porto 1-1

Atletico Madrid-Milan 0-1

In questa stagione siamo già a quota cinque nelle due competizioni in cui finora è impegnato il Milan

Empoli-Milan 1-3

Milan-Juventus 2-0

Verona-Milan 1-2

Chelsea-Milan 3-0

Milan-Chelsea 0-2

Se, come previsto, il nuovo infortunio di Maignan lo costringerà a uno stop fino alla pausa per il Mondiale, il portiere rossonero salterà altre 7 match ovvero

Milan-Monza

Dinamo Zagabria-Milan

Torino-Milan

Milan-Salisburgo

Milan-Spezia

Cremonese-Milan

Milan-Fiorentina

Finora il bilancio del Milan senza Maignan e con Tatarusanu in porta

con 8 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. Vedremo se i rossoneri proseguiranno questo trend anche senza Magic Mike. Per quest’ultimo, le occasioni per rifarsi non mancheranno. Dovesse rientrare a gennaio, dopo il Mondiale, ci saranno infatti da affrontare anche la Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.