Messaggio d’amore ai tifosi del Milan: “Saranno sempre nel mio cuore”

L’ex rossonero è intervenuto ai canali ufficiali del club e ha ricordato i bei momenti passati con la maglia del Diavolo

Chi gioca nel Milan è felicissimo di farlo e vuole rimanerci, mentre chi ci ha giocato in passato rimpiange quei momenti e sente la mancanza di quel periodo, e tra questi c’è Alexandre Pato.

L’ex attaccante del Diavolo non ha mai perso l’occasione di parlare bene della sua esperienza in rossonero e di elogiare i suoi vecchi tifosi, e lo ha fatto anche oggi in live sul canale Twich del club. Il primo pensiero del brasiliano è per i tifosi del Milan: “Mi chiedono quali sono i migliori momenti della mia carriera, ora sono 17 anni che gioco… Il momento più bello è stato il mio primo gol con il Milan contro il Napoli”.

Pato ha militato ben sei stagioni nel Milan, anche se la prima e l’ultima solo per metà, e ha realizzato ben 63 gol in 150 partite. Il suo messaggio d’amore per i suoi ex sostenitori è di quelli forti: “I tifosi milanisti sono diversi, mi mancano. Tutti i cuori che ho fatto esultando per il gol erano per loro. Il Milan sarà sempre nel mio cuore, grazie per tutto quello che hanno fatto per me“.

Pato commenta il Milan di oggi e Leao

Un commento anche sul Milan attuale, che si sta riavvicinando a quello in cui militava lui dieci anni fa: “Il calcio è cambiato, ora è molto più veloce. Il Milan è entrato nel mondo di oggi, ha capito com’è il calcio moderno. Ho avuto la fortuna di giocare e di vincere nel Milan, che era diverso da oggi. Credo che arriverà di nuovo a fare grandi cose. Lo scudetto? Mi è piaciuto un sacco quando sono andati in Duomo, l’ho fatto anch’io. E’ stato bellissimo”.

Il papero si è poi soffermato sul talento rossonero del momento, ovvero Rafael Leao: “Mi è sempre piaciuto. All’inizio ha avuto difficoltà, poi ha capito cosa significa essere al Milan e adesso sta facendo grandi cose. Ho sempre parlato di lui, spero che continui così”.