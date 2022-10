Pioli, festa a Milanello per i 57 anni: il pensiero emozionante del Milan

Oggi Stefano Pioli ha compiuto 57 anni! Festa a Milanello in onore del mister, e un bellissimo pensiero del club pubblicato sul sito ufficiale!

Oggi è stato un giorno speciale in casa Milan! Stefano Pioli, l’allenatore dello Scudetto da sogno, ha compiuto 57 anni. Come raccontato da Sportmediaset, il mister rossonero è stato festeggiato al meglio in quel di Milanello. Giocatori, staff e dirigenza hanno pranzato insieme a Pioli e si è respirato un clima di grande unione e condivisione.

Quello che si è costruito attorno al tecnico emiliano è qualcosa di incredibile. Pochi altri club vantano un affiatamento così grande tra allenatore, giocatori e dirigenza. E a parlare sono innanzitutto i risultati sul campo! Stefano Pioli, come ricordato dal club AC Milan sul proprio sito, ha compiuto un vero e proprio capolavoro in due anni e mezzo di duro lavoro.

Un altro anno è passato e tante cose sono successe. Tre anni fa, il 20 ottobre 2019, Mister Pioli esordiva sulla panchina rossonera nel giorno del suo compleanno pareggiando 2-2 con il Lecce. Oggi, 20 ottobre 2022, il nostro allenatore festeggia 57 anni da Campione d’Italia, forte di un titolo conquistato nel maggio scorso dopo una bellissima stagione. Molto è cambiato, molto è accaduto e molto dovrà ancora succedere in una stagione intensa e particolare come quella che stiamo vivendo. Oggi festeggiamo insieme al Mister, ma con lo sguardo e l’attenzione già rivolti alla partita di sabato con il Monza: tanti auguri Stefano, regaliamoci un’altra vittoria!

Questo il pensiero del club rossonero in occasione del compleanno di mister Pioli. Onore all’allenatore e testa sempre alla prossima partita, quella che vedrà il Milan incontrare il Monza sabato pomeriggio a San Siro.