Infortunio Brahim Diaz in Milan-Monza: le sue condizioni

Un problema muscolare ha indotto il talento spagnolo a lasciare il campo anzitempo: al suo posto è entrato subito il belga

Anche quando le cose sul piano del risultato vanno bene, come sta accadendo oggi contro il Monza, i problemi che riguardano gli infortuni rimangono una costante in casa Milan. Stavolta è toccato a Brahim Diaz.

Il centrocampista spagnolo è senza ombra di dubbio il migliore in campo fino a questo momento grazie alle due reti che stanno decidendo il match, ma non solo. L’ex Real è apparso un giocatore rigenerato e oggi è arrivata la conferma, ma purtroppo ad inizio ripresa è arrivata la brutta notizia. Il classe ’99 è stato costretto a lasciare immediatamente il campo a causa di un infortunio.

Per il numero 10 del Diavolo si tratta di un problema muscolare, che ha portato inevitabilmente Stefano Pioli a sostituirlo subito e a far entrare Charles De Ketelaere senza praticamente neanche riscaldarsi. Le prime indicazioni parlano di una contrattura al gluteo sinistro. Le sue condizioni verranno valutate a breve e si spera che non si nulla di grave, anche perché le prestazioni di Brahim Diaz stavano crescendo settimana dopo settimana.

Continuano i problemi quindi in termini di infermeria per i rossoneri, che per fortuna hanno appena recuperato De Ketelaere in quel ruolo.

❗️ Contrattura al gluteo sinistro per Brahim Diaz. @MilanLiveIT #sempremilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) October 22, 2022