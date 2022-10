Milan-Monza, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Monza, match valido per l’undicesima giornata di Serie A e in programma alle ore 18.00. Turn over Pioli!

Tra poco meno di un’ora Milan e Monza scenderanno in campo a darsi battaglia per una sfida assolutamente romantica. Da un lato Berlusconi e Galliani, dall’altro Paolo Maldini. La partita tra rossoneri e brianzoli rappresenta anni e anni di storia comune e di grande affetto.

Ma i sentimenti non dovranno avere la meglio sul campo. Milan e Monza proveranno in tutti i modi ad ottenere la vittoria e quindi i tre punti. In casa rossonera, dopo la brutta notizia sull’infortunio di Maignan, ne era accorsa un’altra in mattinata, riguardante lo stato febbrile di Ismael Bennacer.

Per fortuna, l’algerino ha recuperato dalla malattia e Pioli ha potuto sorridere per la disponibilità del suo mediano. Sono state appena diramate le scelte ufficiali dei tecnici di Milan e Monza. Pronostici rispettati. Turn over per Pioli, con Bennacer titolare. Palladino ha schierato il miglior undici. Per lui indisponibili solo Izzo e Rovella.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza:

Formazione Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Tomori, Kjaer, Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli.

Formazione Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.