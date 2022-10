Primavera Milan, crollo totale! La Roma passeggia sui ragazzi di Abate

Brutto sabato per la Primavera del Milan, che perde in casa contro i rivali della Roma e continuano col sali-scendi di prestazioni.

Non riesce proprio ad avere continuità il Milan Primavera, che anche oggi ha approcciato male la sua partita interna di campionato. E’ infatti arrivata una brutta sconfitta con i pari età della Roma.

La nona giornata del campionato Primavera ha rappresentato una debacle totale per i ragazzi di Ignazio Abate, ancora alle prese con una squadra poco matura. 4-1 per i giovani giallorossi il finale del match. Il Milan si è arreso troppo presto alle scorribande dei vice-campioni in carica, letali ogni volta che hanno messo piede nella metà campo rossonera.

Partenza subito shock per il Milan, che dopo pochi minuti ha subito la prima rete romanista di Cassano, sugli sviluppi di un corner. La reazione rossonera si è fermata ad una chance sprecata da Traoré, prima del raddoppio di Pisilli alla mezz’ora, frutto di una splendida azione corale.

La Roma avrebbe anche l’occasione del 3-0, ma Missori calcia sul palo un rigore concesso ad inizio ripresa. Giallorossi di mister Guidi spietati: la terza rete arriva sempre su penalty con Pagano. Il Milan accorcia e rende meno amara la giornata con Omoregbe, prima però del 4-1 finale segnato dal romanista D’Alessio in contropiede.

Un crollo pessimo quello del Milan, che subisce la quinta sconfitta stagionale e resta a metà classifica, fermo a quota 12 punti. La Roma invece vola al secondo posto con 20 punti complessivi.