“È la squadra più forte?”, Sportiello spiazza tutti: la risposta infiamma i tifosi

Il portiere dell’Atalanta risponde alla domanda e dice la sua sull’avversario più forte incontrato dalla Dea fino ad ora

In Serie A sono davvero tante le squadre che stanno andando forte in questo inizio di stagione. Il Milan ieri si è imposto nettamente sul Monza e ha raggiunto momentaneamente il Napoli in vetta, ma oggi è stata un’altra squadra a sorprendere.

La Lazio di Maurizio Sarri infatti ha dominato a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vincendo 0-2 con le reti di Zaccagni e Felipe Anderson e raggiungendo proprio la Dea al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno sorpreso per la qualità del gioco e al termine della sfida gli stessi avversari hanno fatto loro i complimenti, come ad esempio Marco Sportiello.

Il portiere dei nerazzurri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta degli orobici e gli è stato chiesto se la Lazio fosse la squadra più forte che avevano incontrato. Queste le sue parole: “Le partite sono una storia a sé. Secondo per ora la squadra più forte che abbiamo incontrato è il Milan. Oggi abbiamo preso gol quasi subito e quindi è stata un altro tipo di partita, però sicuramente mi ha fatto un’ottima impressione”.

Sportiello mette quindi i rossoneri davanti alle aquile, nonostante al Gewiss contro il Diavolo abbiano pareggiato per 1-1. Fatto sta che il campionato si sta rivelando davvero molto equilibrato e ora anche la Lazio si avvicina al vertice. Immobile e compagni sono un’altra mina vagante alla quale la squadra di Stefano Pioli dovrà fare attenzione nella corsa al titolo.