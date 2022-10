Dinamo Zagabria-Milan, stadio sold-out: ci sarà anche un ospite speciale

Ci sarà anche uno spettatore d’eccezione ad assistere al match del Maksimir fra i croati e i rossoneri domani sera

Domani sera il Milan si gioca gran parte della qualificazione nel girone di Champions League nella trasferta in Croazia contro la Dinamo Zagabria. La squadra di Pioli ha bisogno di una vittoria per rientrare a pieno nella corsa con Salisburgo e Chelsea.

Sfida praticamente decisiva quindi quella in programma domani alle 21 e al Maksimir fa registrare il tutto esaurito per questo importante evento. Anche la Dinamo infatti si gioca tutte le sue chance dato che al momento ha gli stessi punti dei rossoneri in classifica, ovvero 4. Second il portale 24sata.hr saranno addirittura oltre 23mila gli spettatori ad assistere al match tra Dinamo Zagabria e Milan.

Inoltre ci sarà un ospite d’onore ad assistere alla sfida, ovvero il doppio ex Zvonimir Boban. L’ex centrocampista ed attuale dirigente sportivo ha infatti militato nelle fila del club croato dal 1985 al 1991 e in quelle rossonere dal 1992 al 2001, oltre che come dirigente fra il 2019 e il 2021.

Grande attesa quindi per una sfida che ci dirà se la squadra di Stefano Pioli sarà in grado di rimanere agganciata al discorso qualificazione e alzerà le proprie possibilità di approdare agli ottavi di finale della competizione. Sulla carta ci sono tutti i presupposti per questo ma l’avversario è squadra ostica e in casa è ancora imbattuta in questa stagione.