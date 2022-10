ML – Dinamo Zagabria-Milan, Brahim Diaz ci sarà: out Dest

Lo spagnolo recupera in extremis e farà parte della lista dei convocati per la sfida di domani contro i croati. Niente da fare per il terzino

Ci sono novità importanti in casa Milan in vista dell’importante sfida di domani contro la Dinamo Zagabria. A tenere banco erano le condizioni di Brahim Diaz e di Sergino Dest, usciti con dei problemi fisici dalla sfida di campionato contro il Monza.

Entrambi si sono allenati a parte oggi. Le notizie dell’ultim’ora sono in parte buone e in parte meno perché a partire con la squadra alla volta di Zagabria sarà solamente uno dei due. Ci sarà infatti Brahim Diaz, che viene convocato da Stefano Pioli, anche se partirà quasi certamente dalla panchina, con De Ketelaere che andrà ad occupare la posizione di trequartista, almeno per quanto riguarda l’inizio della sfida.

Si tratta di un recupero importante per i rossoneri, visto il grane momento psicofisico che sta vivendo l’ex Real Madrid. Non ce la fa invece Sergino Dest, che quindi non farà parte neanche della lista dei convocati. L’americano avrebbe potuto rappresentare un’alternativa sulla destra, anche a partita in corso, ma purtroppo non ci sarà. A destra giocherà ancora Kalulu, con Gabbia e Tomori centrali.