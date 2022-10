Dinamo Zagabria-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Milan, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League! Mossa importante di Stefano Pioli…

Tra pochi minuti la bolgia di Maksimir si infiammerà con il fischio d’inizio di Dinamo Zagabria-Milan. Un match importantissimo per entrambe le squadre, che hanno come unico obiettivo il passaggio agli ottavi di Champions League. All’andata a San Siro, i rossoneri hanno avuto la meglio. Oggi dovranno dimostrare di avere la giusta forza e il giusto coraggio per far fronte ai temibili croati nelle loro mura amiche, gli stessi che hanno battuto il Chelsea.

Il Milan di Pioli ha l’obbligo morale di riscattare le brutte e pesanti disfatte contro i blues, dimostrare che la squadra ha già riacquistato il DNA europeo tanto decantato, di essere coraggiosi e di qualità. Come dichiarato dal mister in conferenza stampa, non servirà cattiveria ma lucidità. Lucidità nelle scelte, nelle posizioni…

Per il match in questione Stefano Pioli ha schierato in campo il miglior 11 a disposizione. I recuperi di Simon Kjaer e Charles De Ketelaere sono stati molti significativi, anche se adesso pesano le assenze di Mike Maignan, Sergino Dest e probabilmente Brahim Diaz. In realtà, il folletto spagnolo sarà presente in panchina, da capire se potrà essere utilizzato anche a gara in corso.

I due club, Dinamo Zagabria e Milan, hanno diramato in questi istanti le formazioni ufficiali. Possiamo quindi toglierci ogni dubbio. Bella mossa di Stefano Pioli in attacco. Di seguito le scelte ufficiali dei due mister:

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.