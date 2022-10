Youth League, il Milan batte la Dinamo Zagabria e passa il turno: risultato e tabellino

I ragazzi di Abate vincono in trasferta contro i croati e si guadagnano l’accesso agli ottavi di finale di Youth League

In attesa dell’importante sfida di stasera della squadra di Stefano Pioli, i giovani rossoneri hanno ottenuto la vittoria in Croazia e si sono qualificati matematicamente per gli ottavi con una giornata di anticipo.

Una grande prestazione per i ragazzi di Ignazio Abate, che si sono portati a casa altri tre punti, stavolta decisivi, sul campo della Primavera della Dinamo Zagabria. Vittoria per 1-2 del Diavolo grazie al gol fondamentale del capitano Gabriele Alesi su calcio di rigore. I rossoneri si erano portati avanti al minuto 25′ grazie al gol di Jordan Longhi su assist di Jan-Carlo Simic, ma erano stati raggiunti pochi minuti dopo dalla rete dei croati con Sakota.

Nel secondo tempo i ritmi del match si abbassano e prevale l’equilibrio, ma a un quarto d’ora dalla fine Scotti si guadagna un penalty grazie ad una bella giocata e dagli undici metri va Alesi che realizza. Il Milan mantiene quindi il vantaggio fino al termine dei novanta minuti e arriva a quota 11 punti. Non c’è ancora il primo posto perché il Salisburgo è secondo a 8 e nella prossima partita gli austriaci arrivano proprio a Milano. L’obiettivo degli ottavi però è già stato raggiunto e si spera sia di buon auspicio anche per la Prima Squadra,

Dinamo Zagabria-Milan 1-2, il tabellino della gara

Dinamo Zagabria (4-3-3) Prsljia, Gubijan, Katinic,Zivkovic, Rusckovacki, Krdzalic, Brkljaca, Lukanic, Topic, Sakota, Rukavina. All: Senzen.

Milan (4-3-3): Nava, Simic, Paloschi, Nsiala, Bozzolan, Zeroli, Eletu, Stalmach, Alesi, Longhi, Traoré. All:Abate.

MARCATORI: 25′ Longhi (M), 29′ Sakota (D), 77′ Alesi (M)