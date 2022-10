Leao riceve un altro premio: “Grazie al lavoro con il Milan”

L’attaccante del Milan ha ottenuto per la seconda volta il riconoscimento e lo ha dedicato anche al suo club

Questo è il momento di Rafael Leao e non ci sono dubbi. Il giovane attaccante continua a fare grandi cose in campo e a portare in alto il Milan e martedì sera contro la Dinamo Zagabria è arrivato il suo sesto gol stagionale.

Il portoghese è al centro di tanti discorsi di mercato e per questo il club rossonero sta lavorando intensamente per chiudere il rinnovo, anche se al momento c’è ancora distanza tra la richiesta dell’entourage del classe ’99 e l’offerta della società. L’obiettivo è quello di provare a trovare un accordo entro l’inizio del Mondiale, per evitare che la situazione si complichi e che il giocatore arrivi a un anno dalla scadenza del contratto.

Nel frattempo i tifosi e lo stesso Pioli continuano a godersi un super Leao, che nel frattempo, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, ha ricevuto nuovamente il premio come miglior calciatore portoghese all’estero (è la seconda volta). Un’ulteriore iniezione di fiducia per il ragazzo per il prosieguo della stagione con il Diavolo e anche per l’inizio del Mondiale, che ormai è imminente.

Il giocatore, entusiasta per l’ennesimo premio, ha commentato così: “E’ il riconoscimento del lavoro che sto facendo nel mio club”. L’ex Lille si prepara a chiudere nel migliore dei modi il 2022 con un gran Mondiale in Qatar, dove avrà l’occasione di consacrarsi definitivamente fra i migliori.