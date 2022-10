Maignan e la data del rientro: l’annuncio di Pioli

L’allenatore dei rossoneri nella conferenza stampa odierna ha chiarito la situazione in merito al recupero del portiere

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante e difficile trasferta sul campo del Torino. Il tecnico rossonero ha trattato diversi temi e tra questi c’è anche quello relativo ai tempi di recupero di Mike Maignan.

Il portiere francese ha subito una ricaduta all’infortunio al polpaccio e i tempi per il suo rientro si sono allungati ulteriormente, con il Diavolo costretto a fare a meno di uno dei suoi uomini chiave per diverso tempo e vari match fondamentali e a puntare su Tatarusanu. Oggi Pioli ha spiegato la situazione relativa all’ex Lille comunicando a che punto si è arrivati.

Queste le sue parole: “E’ qui, si cura da noi e lunedì faremo un’altra valutazione. Poi stabiliremo come e quando farlo rientrare”. Le chance che rientri per queste partite non sono molte, anche perché l’estremo difensore ha il forte obiettivo del Mondiale in Qatar, e il piano di recupero punta anche a quell’evento, che ovviamente per lui è molto importante.

La sensazione attuale è che il giocatore tornerà in campo con i rossoneri da gennaio, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Come ha spiegato oggi Pioli, da lunedì se ne saprà di più.