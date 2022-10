Torino-Milan, Juric annuncia tre indisponibili

L’allenatore della formazione granata ha parlato in conferenza stampa annunciando tre assenze, una delle quali importante

Domani sera c’è in programma Torino-Milan, con i rossoneri che vogliono centrare la quinta vittoria di fila in campionato e continuare a tallonare il Napoli di Luciano Spalletti al vertice.

Non sarà un match semplice per il Diavolo contro una squadra che è tornata al successo la settimana scorsa e ora ha voglia di far bene anche davanti ai propri tifosi. In giornata si è svolta la conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha parlato di molte questioni e presentato la sfida con i granata, così come d’altronde ha fatto anche Ivan Juric. Il tecnico del Toro ha sottolineato la forza di un avversario come il Milan.

Queste le parole dell’allenatore croato nei confronti del Diavolo: “Sono in forma e possono segnare in tanti modi. Pioli? Lo apprezzo, in passato l’ho seguito molto. Ha tanta empatia con i giocatori e crea tante soluzioni perché ha conoscenze. E’ diventato un grandissimo allenatore e mi piace tanto”.

Torino: fuori Aina, Sanabria e Ilkhan

Juric ha poi fatto anche conta degli indisponibili per il match di domani. Ad essere out saranno in tre: “Manca Aina, così come Sanabria che ha un problema al soleo. Ilkhan ha un affaticamento. Questi sono i tre che mancano”. L’assenza pesante è soprattutto quella di Antonio Sanabria, il cui posto in attacco sarà quindi preso dall’ex Pietro Pellegri, su cui Juric ha detto: “Ha grande entusiasmo e deve sfruttare il momento positivo”.