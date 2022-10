Primavera, brutto ko per il Milan a Torino: risultato e tabellino

La squadra di Ignazio Abate perde sul campo del Toro e non riesce ad avvicinare la zona playoff: anche due infortuni per i rossoneri

Non finisce bene il primo Torino-Milan di giornata, ovvero quello del Campionato Primavera. La squadra allenata da Ignazio Abate non brilla in questa trasferta delle decima giornata e perde meritatamente contro i granata.

Un ko pesante che allontana i giovani rossoneri dalla zona playoff, relegandoli al 12simo posto. Con questa sono tre sconfitte nelle ultime quattro in campionato, per un trend molto negativo rispetto alle prestazioni in Youth League. Finisce 2-0 per il Toro e a decidere il match sono le reti di Dell’Aquila e Weidmann, entrambe siglate nel primo tempo.

Il Torino sale in classifica mentre il Diavolo continua a faticare e rimane in una posizione anonima, sulla stessa scia dell’anno scorso. Ai ragazzi di Abate serve una scossa, ma intanto oltre alla sconfitta ci sono altre brutte notizie perché sono out per infortunio Chaka Traore e Paloschi, ora a rischio per la partita contro il Salisburgo.

Torino-Milan 2-0, il tabellino del match

Torino: Passador, N’guessan, HGineitis, Jurgens, Dellavalle, Dembele, Silva, Weidmann, Ruszel, Dell’Aquila, Antolini. All: Scurto.

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Traore, Longhi, Alesi. All. Abate.